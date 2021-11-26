Kadir İnanır son durum ne? Kadir İnanır iyileşti mi?

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. Peki Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır hastaneye neden kaldırıldı? Kadir İnanır yoğun bakıma mı kaldırıldı? Kadir İnanır aniden rahatsızlandı hastaneye kaladırıldı.

KADİR İNANIR'A NE OLDU?

Kadir İnanır aniden rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı.Kadir İnanır'ın son durumu hakkında doktoru açıklama yapıldı.