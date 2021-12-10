Kadir Doğulu: Evet ihanet ettim!

Mutlu evlilikleriyle gündeme gelen ünlü çift bu kez farklı konuyla gündem oldu. Kadir Doğulu'nun açıklaması yürekleri ağızlara getirdi.

Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilmişti!

Kadir Doğulu'dan şok açıklama: "Evet ihanet ettim, sevgilimin yüzüne bakamadım"

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğulu'dan açıklama geldi. "Evet ihanet ettim" diyen Kadir Doğulu, takiplerinin az kalsın yüreğine indiriyordu.

Doğulu hakkında, dizideki partneri Serra Arıtürk ile birlikte olduğu, o dönem ise karısı Neslihan Atagül'e ihanet ettiği söylenmişti.

Doğulu hakkında çıkan iddialara "evet ihanet ettim" diyerek, takipçilerine kısa süreli şok yaşattı.

Doğulu açıklamasında, "‘Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım. İhanet ettim’ sözlerine yer vererek, hakkında çıkan tüm iddiaları tiye aldı.





