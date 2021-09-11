Jenıffer Lopez Ex Aşkıyla Venedik Film Festivalinde Neler Yaşadı?

YENİDEN BİRLİKTELER!

Venedik Film Festivali konuğu olarak meydanda boy gösteren Jennifer Lopez, 17 yıl önce aşk yaşadığı Ben Affleck ile el ele, dudak dudağa kırmızı halıda görüntülendi. İkilinin beraberliğine herkes çok şaşırmış ve eleştirmiş olsa da Jennifer Lopez’in Affleck ile yan yana iken duyduğu gerçek mutluluk fotoğraf karelerinden kaçmadı. Affleck ve Lopez 17 yıllık ayrılık süreçlerinde evlenmiş, çoluk çocuğa kavuşmuş, bir çok beraberlik ve ayrılık yaşamış olsa da kader onları yeniden bir araya getirdi. Mutlulukları objektiflerden karşı tarafa dahi dolu dolu yansıdı çiftimizin.

Çiftin 17 yıl önceki hallerine bir göz atalım.

Yeni hallerinden görüntüler

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Gerorges Hobeika imzalı beyaz bir tuvalet giyen Jennıfer Lopez, her zaman ki makyajıyla ve açık bıraktığı saçlarıyla göz doldururken, derin göğüs dekolteli ve yırtmacıyla da nefesleri kesti. 52 yaşındaki Lopez’in gece boyunca yüzünden eksik olmayan samimi gülümsemesi en çok dikkat çeken şey oldu.