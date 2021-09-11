Jenıffer Lopez Ex Aşkı Ben Affleck ile Kırmızı Halıda Öpüştü!

YENİDEN BİRLİKTELER!

Venedik Film Festivali konuğu olarak meydanda boy gösteren Jennifer Lopez, 17 yıl önce aşk yaşadığı Ben Affleck ile el ele, dudak dudağa kırmızı halıda görüntülendi. İkilinin beraberliğine herkes çok şaşırmış ve eleştirmiş olsa da Jennifer Lopez’in Affleck ile yan yana iken duyduğu gerçek mutluluk fotoğraf karelerinden kaçmadı. Affleck ve Lopez 17 yıllık ayrılık süreçlerinde evlenmiş, çoluk çocuğa kavuşmuş, bir çok beraberlik ve ayrılık yaşamış olsa da kader onları yeniden bir araya getirdi. Mutlulukları objektiflerden karşı tarafa dahi dolu dolu yansıdı çiftimizin.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ