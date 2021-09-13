İzzet Yıldızhan'dan çocuklarına hayat dersi!

İzzet Yıldızhan çocuklarına hayatın zorluğunu göstermek için otelinde iş yaptırdı. 9 çocuğa sahip olan İzzet Yıldızhan Erkek çocuklarını otelin belli yerlerinde işe başlattı.

Şarkısı İzzet Yıldızhan çocuklarına hayat zorluğunu göstermek 3 oğluna otelde iş verdi.

Mustafa ve Ali çamaşırhanede çalışıyor, Veysel Efe resepsiyonda görev alıyor.

Çocuklarının yüksek lisans yapana kadar okuması gerektiğini söylüyor. Okullar başladığında işte çalışmıyorlar. Eğitim benim için her şeyden önce gelir dedi.

İzzet Yıldızhan örnek aile yaşamı ve çocuklarına dair ilhinç sözlerle gündeme geliyor. 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan oğullarının her sene olduğu gibi bu sene de farklı bir iş kollarında çalıştırmaya başladı.

Oteli olan sanatçı çocuklarını otelin çeşitli yerlerinde çalışmaya başladı üstelik bu işler Çamaşır, bulaşık ve resepsiyon gibi ağır işler olduğu biliniyor.

İzzet Yıldızhan çocukları için açıklama yaptı.

''Allah nasip ederse evlatlarıma çok güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarım da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanımda çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var. Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım