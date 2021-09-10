İsabeli Fontana Kimdir?

İSABELİ FONTANA KİMDİR?

Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğan İsabeli Fontana, 38 yaşındadır. 1.75 boyundadır, göz rengi mavi, saç rengi kahverengidir. Henüz 13 yaşındayken Elite Modell Look modellik yarışmasını takip etmeye başladı. Daha 16 yaşındayken Viktoria Secret'in defilesinde yer almaya başladı. Bu durumun tepki toplamış olsada İsabeli Fontana daha hızlı bir şekilde moda dünyasına adını duyurmuştur. Hızlı bir şekilde adını moda dünyasında duyuran seksi manken, dünyanın en ünlü marka isimlerinden Versace, Ralph Lauren,ve Valentino ile sözleşme imzalayarak kariyerine hızlı bir giriş yapmış oldu. Akabinde iş işi doğurur diyoruz. Ve sonrasında büyük yeni isimleriyle çalışmaya devam etti. Armani, Elle,Vogue, Viktoria Secret, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Philips, Hüseyin Çağlayan, Harper's Bazaar, Chanel, Tommy Hilfiger gibi markaların yüzü oldu.

İSABELİ FONTANA ÖZEL HAYATI

İki evlilik yaşayıp sonlandırmış olan popüler güzel, iki erkek çocuğa sahiptir. ilk çocuğunu 2003 yılında dünyaya getirdi, ikinci çocuğu ise ikinci evliliğinden oldu ve 2006'da dünyaya geldi. Çocuklarının adı küçükten büyüğe söyleyecek olursak, Zion ve Lucas'tır. İlk evliliğini Alvaro Jacomossi ile ikinci evliliğini ise Henri Catelli ile yapmıştır.