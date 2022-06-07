İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi
Tatile çıkan İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı.
'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Çeşme'de aşk
Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme'de açtı. Ünlü çift, plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Eller ayrılmıyor
Denizin içinde etrafa aldırış etmeden öpüşen ünlü çift, objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; daha sonra denizden çıkan çift, beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.
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