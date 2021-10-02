İrem Helvacıoğlu Fırat Çelik İle Aşk Mı Yaşıyor?
Güzeller güzeli oyuncu İrem Helvacıoğlu kendi gibi meslektaşı olan Fırat Çelik ile aşk yaşadığı belgelendi. Yeni aşka yelken açan Helvacıoğlu, sevgilisiyle bir mekanda görüldü.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, karantina günlerinde uzak kaldığı sevgilisi Eser Alp'ten 6 ay önce ayrılmıştı. Ayrılık sonrasıı uzun bir tatile çıkan Helvacıoğlu'nun, 6 aylık yalnızlığı son buldu.
GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR
Güzel oyuncu, aradığı aşkı meslektaşı Fırat Çelik'te buldu. Çift, önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlendi.
Gece boyu sarmaş dolaş dans eden ünlü çiftin, ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları öğrenildi.
kaynak:ensonhaber
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