İrem Helvacıoğlu Fırat Çelik İle Aşk Mı Yaşıyor?

Güzeller güzeli oyuncu İrem Helvacıoğlu kendi gibi meslektaşı olan Fırat Çelik ile aşk yaşadığı belgelendi. Yeni aşka yelken açan Helvacıoğlu, sevgilisiyle bir mekanda görüldü.

MAGAZİN 02.10.2021, 08:42 02.10.2021, 10:38
İrem Helvacıoğlu Fırat Çelik İle Aşk Mı Yaşıyor?

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, karantina günlerinde uzak kaldığı sevgilisi Eser Alp'ten 6 ay önce ayrılmıştı. Ayrılık sonrasıı uzun bir tatile çıkan Helvacıoğlu'nun, 6 aylık yalnızlığı son buldu.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Güzel oyuncu, aradığı aşkı meslektaşı Fırat Çelik'te buldu. Çift, önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlendi.

Gece boyu sarmaş dolaş dans eden ünlü çiftin, ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları öğrenildi.

kaynak:ensonhaber


 

#fırat çelik #İrem helvacıoğlu
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 18
2. Beşiktaş 8 17
3. Fenerbahçe 7 16
4. Altay 7 15
5. Konyaspor 8 14
6. Karagümrük 8 14
7. Alanyaspor 8 14
8. Hatayspor 7 13
9. Adana Demirspor 8 12
10. Kayserispor 8 11
11. Galatasaray 7 11
12. Sivasspor 8 9
13. Antalyaspor 8 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Bandırmaspor 8 15
4. Erzurumspor 7 15
5. Tuzlaspor 7 14
6. Eyüpspor 7 13
7. Kocaelispor 7 13
8. Gençlerbirliği 8 11
9. Samsunspor 6 10
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 7 9
12. Menemenspor 8 8
13. Boluspor 6 7
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 7 6
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 6 14
3. M. United 7 14
4. Everton 7 14
5. Brighton 7 14
6. Man City 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Arsenal 7 10
10. Brentford 6 9
11. Wolverhampton 7 9
12. Tottenham 6 9
13. Leicester City 6 7
14. Watford 7 7
15. Crystal Palace 6 6
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1