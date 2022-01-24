İrem Derici yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı
İrem Derici Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde konseri için çıktığı yolda yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vereceği konser için yola çıkan İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle trafikte mahsur kaldı.
KONSERİNİ İPTAL ETTİ
Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda mahsur kalan Derici, konserini de iptal etmek zorunda kaldı.
"NE GİDEBİLDİK, NE DÖNEBİLDİK. KALDIK"
Ekibiyle birlikte özel aracında yolun açılmasını bekleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Pek muhterem dostlarım. Kartepe’de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm.
Neyse bugün son değil. Konseri 5 Şubat’a aldık. İnşallah 5 Şubat’ta bir şey olmaz. Yağmasın, surdun. Yollar açık olsun. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum. Hayır, işin kötüsü; gelemedik de dönemiyoruz da. 5 Şubat’ta görüşürüz arkadaşlar" En son haberler
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