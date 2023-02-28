İrem Derici, yeni sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin geçtiğimiz günlerde Survivor’ın yıldızı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

"Aşırı sürpriz sonlu"

Derici, Amsterdam tatilinden fotoğraflarını “Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump” sözü ile paylaştı.

Fotoğraflarına nazar boncuğu koyulmasını isteyen ünlü şarkıcnın yeni sevgilisiyle verdiği pozlara takipçilerinden yorum yağdı.

Demet Akalın da paylaşıma yorum yapan isimlerden oldu. Akalın, "Fotoğrafı koyma dedikten 2 saat sonra İrem" yazdı.

Ensonhaber