İrem Derici: Memelerim 6 yaşında

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda en beğendiği yerini açıklayan İrem Derici, gündem olmuştu.

"Vücudunda en beğendiğin yerin?" sorusuna "Göğüslerim" yanıtını veren İrem Derici, "Gerçek değiller çünkü, bunlara 4 bin euro verdim." demişti.

"Memeleriniz çok güzel"

İrem Derici son olarak, sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

"Memeleriniz çok güzel." yorumunu paylaşan İrem Derici, bu paylaşımı yaparken ise "Bugün 6 yaşına girdiler. Valla gözünüzün önünde büyüdü keratalar." diyerek şoke etti.

Ensonhaber