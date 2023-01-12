İrem Derici: Memelerim 6 yaşında
Ünlü şarkıcı İrem Derici "Memeleriniz çok güzel" yorumuna bomba bir yanıt verdi.
Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda en beğendiği yerini açıklayan İrem Derici, gündem olmuştu.
"Vücudunda en beğendiğin yerin?" sorusuna "Göğüslerim" yanıtını veren İrem Derici, "Gerçek değiller çünkü, bunlara 4 bin euro verdim." demişti.
"Memeleriniz çok güzel"
İrem Derici son olarak, sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı paylaştı.
"Memeleriniz çok güzel." yorumunu paylaşan İrem Derici, bu paylaşımı yaparken ise "Bugün 6 yaşına girdiler. Valla gözünüzün önünde büyüdü keratalar." diyerek şoke etti.
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