İrem Derici ile Cem Belevi barıştı

Geçtiğimiz günlerde gittikleri tatilden dönerken kavga ettiği sevgilisi Cem Belevi için “mal” ifadesini kullanan İrem Derici, magazin basınına ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Belevi ile barıştıklarını söyleyen Derici, ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşadıklarını ancak bu dönemi geride bıraktıklarını dile getirdi.

“ÇOK SEVİYORUM”

“Sorun Cem'de değil, bende.” diyen Derici, şöyle devam etti:

“Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında.”

“35 YAŞINDA BİR ERGENİM”

Öz eleştiri yapan Derici, “35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim.” dedi.

“BİZ BÖYLE İYİYİZ”

Evlilik düşünmediğini bir kez daha dile getiren Derici, “Biz böyle iyiyiz bence.” diye ekledi.