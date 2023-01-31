İrem Derici, Dua Lipa elbisesi giydi
İrem Derici, Dua Lipa'nın giydiği elbisenin benzerini giyince sosyal medyada anket yapıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici yine gündem oldu. Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.
Dua Lipa’nın geçtiğimiz Grammy gecesinde giydiği Versace imzalı elbisenin neredeyse aynısını diktiren İrem Derici, tarzıyla konuşuldu.
"Meme gücü"
İki şarkıcı için "Hangisine çok yakışmış?" anketi düzenlendi. İrem Derici bu anketi hemen paylaşıp "Bana daha çok yakıştı, meme gücü." yorumunda bulundu.
“Kırbacımı kuliste unutmuşum”
İrem Derici sosyal medyadan paylaştığı karelere de şu notu ekledi: “Kırbacımı kuliste unutmuşum.”
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