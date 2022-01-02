İrem Derici aldatıldığını katıldığı programda itiraf etti
İrem Derici konuk olduğu İbo Show programında aldatıldığını itiraf etti. İlişkisinin olduğunu ve tesadüfen aldatıldığını öğrendiğini söyleyen İrem Derici ilk defa bunu İbo Show'da açıkladığını da dile getirdi.
Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu programda İrem Derici, eski eşi tarafından nasıl aldatıldığına da değindi:
"ALLAH CEZALARINI VERECEK"
"Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım. 3-4 ay oluyor. O kadar güzel rol yapıyorum, o kadar yeni hayatıma adapte oluyorum ki, düğüne bile gelemedim. Bir ağlama krizi, bütün makyajım aktı, dedim otur evinde. Allah cezalarını verecek."
İBO'DAN İREM'E DESTEK
İbrahim Tatlıses de "Seni aldatan erkeğin Allah cezasını versin, kahretsin" diyerek destek oldu.
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