İrem Ay kimdir? İrem Ay'a ne oldu?

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), boşandığı eşi B.S.'nin (29) fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü.

Kan donduran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve 4 yıl evli kaldığını anlatan İrem Ay, eski eşinin kendisini yaraladıktan sonra başında gülümseyerek fotoğraf çektirdiğini iddia etti.

VÜCUDUNDA KESİKLER VE MORLUKLAR

İrem Ay'ın paylaştığı fotoğraflarda vücudunun birçok yerinde kesikler ve morluklar olması dikkat çekti. Genç kadın paylaştığı fotoğraflarda şu cümlelere yer verdi:

"BEN SUSARSAM HER KADIN SUSAR"

"Ben susarsam, 'Susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilene."

BAYILANA KADAR DAYAK YEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Bir yarışma programında tanınan İrem'in kız kardeşi Dilan Ay da, Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan annesi Saliha Toker'in öldürüldüğünü belirterek, "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" dedi.

Habertürk