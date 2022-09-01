İç çamaşırlarıyla mesaj yolladı: Siz kaldırtsanız da yenisini eklerim

Aleyna Tilki, son olarak yatağın içinden bir pozunu paylaştı ve fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi.

MAGAZİN 01.09.2022, 15:46
İç çamaşırlarıyla mesaj yolladı: Siz kaldırtsanız da yenisini eklerim

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden genç popçu Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.

Tilki, gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz." diyerek yanıt vermişti.

"Bilin yani"
Tilki, gece yarısı yeni bir paylaşım yaptı. Beyaz iç çamaşırıyla yatakta poz veren genç şarkıcı, "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani." dedi.

Destek var
Paylaşımlarını kimin kaldırtmak istediğini söylemeyen şarkıcıya, Selin Ciğerci, Serel Yereli gibi isimler de yorum yaparak destek oldu.

ensonhaber

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