İbrahim Tatlıses konserini dinlemeye gelen hayranının kredi borcunu ödeyecek
İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra tekrar konserlerine devam edecek. İbrahim Tatlıses'i dinlemek için Amasya'dan gelen hayranı, 'kredi çekip sizin için Ankara'ya geldim' sözlerini söylemesi üzerine İbrahim Tatlıses çok duygulanıp hayranının bütün kredi borcunu kapatacağını söyledi.
Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.
12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, hayranlarını selamladı.
KREDİ ÇEKİP AMASYA'DAN KENDİSİNİ DİNLEMEYE GELEN HAYRANINA JEST
'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.
BORCUNU ÖDEYECEK
Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.
Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.
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