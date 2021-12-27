İbrahim Tatlıses konserini dinlemeye gelen hayranının kredi borcunu ödeyecek

Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, hayranlarını selamladı.

KREDİ ÇEKİP AMASYA'DAN KENDİSİNİ DİNLEMEYE GELEN HAYRANINA JEST

'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.

BORCUNU ÖDEYECEK

Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.

Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

kaynak:en son haberler