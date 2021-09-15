İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra konser verecek
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca uzak kaldığı konser sahnelerine geri dönüyor.
İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sezon yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönmüştü. Programda sık sık şarkı da söyleyen Tatlıses, performansıyla da hayranlarını etkilemişti.
Ünlü şarkıcı, uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca uzak kaldığı konser sahnelerine de geri dönüyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, konser tarihini ve yerini açıkladı.
Tatlıses, 23 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Kuruçeşme'de yıllar sonra hayranlarının karşısına çıkacak.
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