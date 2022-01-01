İbrahim Talıses'in oğluyla düeti hayran bıraktı
Yılbaşı akşamı İbo Show programının konukları seslendirdikleri şarkılarıyla geceye renk kattılar. Konuklar arasında İdo Tatlıses'te vardı. İbo Show'un özel konuğu İdo Tatlıses babasıyla düet yaptı. Düetleri büyük beğeni aldı.
Star TV'de yayınlanan İbo Show'un yılbaşına özel yayınlanan programında birbirinden ünlü sanatçılar konuk oldu.
OĞLU İDO İLE DÜET YAPTI
Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği türkülere programa katılan oğlu İdo da eşlik etti.
İdo'nun babası ile düeti, diğer sanatçılar tarafından beğeni topladı.
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|19
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|34
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|19
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|19
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|32
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|19
|32
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|19
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|19
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|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
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|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
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|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
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|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
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|32
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|27
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|18
|27
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|18
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|21
|15. Menemenspor
|18
|21
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|19
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|18
|19
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|18
|16
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|18
|8
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|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
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|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
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|19
|23
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|18
|22
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|19
|21
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|18
|20
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|17
|19
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|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
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|19
|10