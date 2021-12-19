Hülya Avşar’ın jartiyerli sahne elbisesi

Konserlerine hız veren Hülya Avşar, Ankara'da bir mekanda sahne aldı.

Giydiği iddialı kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Avşar, dün akşamki elbisesi ile yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

ELBİSENİN ALTINA JARTİYER GİYDİ

Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar’ı hem eleştiren hem de beğenen oldu.

58 yaşındaki Avşar, konserinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunarken, yüzlerce yorum da aldı.

YIRTMAÇ SEVİYOR

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde iddialı tarzıyla ilgili sorulara yanıt vermişti.

Avşar, “Yırtmacı seviyorum” yorumunda bulunmuş, ayrıca Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetleri için de “Herkes çok güzel, Hadise de Gülşen de öyle...” ifadelerini kullanmıştı.

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