Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi

Yıllar sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan Hülya Avşar, konserlerinde tercih ettiği elbiselerle dikkat çekmeye devam ediyor.

MAGAZİN 28.11.2022, 13:37
Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden  59 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hem yaptıklarıyla hem de söyledikleriyle konuşulmaya devam ediyor.

Sahnelerinde dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetler tercih eden Avşar, yine kural bozmadı. Ünlü şarkıcı, son konserinde de kasığına kadar yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Saba Tümer ile Deniz Akkaya'da sahneye çıktı
Tüm gece boyunca çılgınca eğlenen Saba Tümer, bir ara Deniz Akkaya ile birlikte sahneye fırladı ve Hülya Avşar'a eşlik etti .Üç ünlü isim sahnede dans şov yaptılar

Ünlü sunucu sahnedeki bu eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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