Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu

Oyunculuk ile başladığı kariyerine sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Hülya Avşar, son olarak konserinde tercih ettiği kostümüyle gündeme geliyor.

Yeşillendi

59 yaşındaki Avşar, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Dekolte her yerde

Rezervasyonları günler öncesinde dolan gecede Avşar Kızı, derin göğüs ve bacak dekoltesi olan yeşil elbisesi ile yine nefes kesti.

Güzelliği ve esprileriyle salonu dolduran Hülya Avşar, geceden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ensonhaber