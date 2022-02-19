Hülya Avşar: İnstagramı olan bir erkekle sevgili olmam

Hülya Avşar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte geçirdi. Gazetecilerin "Sevgiliniz var mı?" sorusuna cevap veren Avşar kızı, "Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım.

O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" dedi. Hayalindeki erkeği de anlatan Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medya da vakit geçiren erkekler de bana göre değil" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Lezbiyen bir karakteri oynayabilirim" çıkışıyla gündem yaratan Hülya Avşar, gazetecilerle bu kez Tarabya'da sohbet etti.

"O KADAR ÇOK SEVGİLİM VAR Kİ HAREM KURDUM"

14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren ünlü isim, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım.

O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını verdi.

"INTAGRAM'I OLAN SEVGİLİ İSTEMEM"

Hayalindeki erkeği tarif eden Avşar, " Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlarda bana göre değil. Sosyal medya da vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." dedi.

Hülya Avşar'ın hayalindeki erkek tarifi! Sosyal medya kullananların üzerini direkt çizdi

ORHAN GENCEBAY'IN "EDEP" AÇIKLAMASI

Orhan Gencebay'ın 'edep' açıklamasından dolayı eleştirilmesine de değinen Avşar, "Bu tür şeylerin yapılmaması gereken tek kişi Orhan Gencebay'dır. Orhan Gencebay'ı kes, kötü niyetli hiçbir şey yapmaz yine de..." ifadelerini kullandı.

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