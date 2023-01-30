Hülya Avşar, imajını değiştirdi
Saçlarını kısa kestiren Hülya Avşar, derin sırt dekolteli siyah elbisesiyle mest etti.
59 yaşındaki Avşar Kızı, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Avşar, önceki gün bir mekanda sahne aldı.
Sırtını yine gösterdi
Sahneye kısacık kestirdiği saçları ve derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile çıkan Hülya Avşar, dinlemeye gelenleri mest etti.
En sevilen şarkılarını salonu dolduran hayranları ile seslendiren ve iki saat sahnede kalan Avşar Kızı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
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|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|19
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
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|21
|36
|6. Brighton
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|31
|7. Fulham
|21
|31
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|20
|30
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|19
|29
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|20
|29
|11. Aston Villa
|20
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|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15