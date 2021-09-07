Hülya Avşar'dan Olay Paylaşım!

Başarılı oyuncu Hülya Avşar sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına beğeni ve yorum yağmuru yağdı. Magazinin gözde isimlerinden Hülya Avşar verdiği pozlarla takipçilerinden tam puan aldı. Hülya Avşar hangi fotoğrafını paylaştı?

Geçtiğimiz sezon Fox ekranlarının sevilen yeni dizisi Masumiyet’in dün akşam yayınlanan bölümünde Hülya Avşar’ın çekim sırasındaki filtreli görüntüleri alay konusu olmuştu.

Geçen günlerde de yer aldığı reklam projelerini yenileyerek 3,.5 milyon tl'ye Anlaşmasını yenilemişti. Bu seferde cürretkar pozları ile çok konuşuldu.

BEYAZ TİŞÖRTÜNÜN ALTINA HİÇBİR ŞEY GİYMEDİĞİ O FOTOĞRAF OLAY OLDU

Spor sonrası verdiği pozları sosyal medyadan paylaşan Hülya Avşar cesaretiyle dikkat çekti. Beyaz tişörtün altına bir şey giymediği izlenimini veren Avşar'a yorum yağdı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR, HİÇ YAŞLANMIYOR

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın bu pozları karşısında takipçilerie, Sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali tam not aldı.

Başarılı oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya avşar magazin dünyasının en sık takip ettiği isimleri arasında yer alıyor.

Cessaretli paylaşım yaptı... sosyal medyadan paylaştığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı genç kızlara taş çıkarttı.

Ünlü sunucu bu cesur pozları ile hayranlarına şok geçirtti.

Güzel sunucu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları ile resmen sosyal medyanın gündemine oturdu. 2 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu...