Hülya Avşar'dan bikinili poz
Hülya Avşar, yaz aylarını geçirdiği Ayvalık'taki yazlığından ipli bikinili pozunu paylaştı. 57 yaşındaki oyuncu, gençlere taş çıkartan fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.
Güzel oyuncu Hülya Avşar (57), her yaz olduğu gibi soluğu yine Ayvalık'taki yazlığında aldı.
Yaz sezonunun başından beri iddialı pozlarını paylaşan Avşar, bu kez çiçekli ipli bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıktı.
Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Bazı takipçileri tarafından photoshop iddiaları üzerine tartışma başladı, ancak Avşar'dan henüz bir cevap gelmedi.
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