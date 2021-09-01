Hazal Kaya Hangi Dizide Oynayacak? Ekranlara Geri mi Dönüyor?

Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Hazal Kaya Yeni Bir Dizi İle Sevenleri İle Buluşmaya Devam Edecek. Hazal Kaya Hangi Dizide Oynayacak? Hangi Karakteri canlandıracak? Hazal Kaya Ekranlara Geri Mi Dönüyor?

Ekranlardan uzak kalan Hazal Kaya uzun süre sonra bir televizyon dizisi ile sevenlerine kavuşacak. Hazal Kaya yeni dizisi ile ekranlara dönmeyen hazırlanıyor!

Şu sıralar dijital bir platformda yayınlanacak olam bir dizide yer alan Hazal Kaya nihayet ekranlara da geri dönüyor. Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız ismi Ali Atay ile evliliğinden olan oğlu Fikret Ali'nin doğumu sonrası ekranlara ara veren Hazal Kaya bu sürede sosyal medyada aktif olarak yer almıştı. Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Kaya, bu süre boyunca sosyal medyada cesur yorumlar yapmıştı.

Reytingleri dahi rekorlar kıran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Nihal karakteriyle yıldızı parlayan Hazal Kaya daha sonra ekranlara Adını Feriha Koydum dizisi ile gelmiş ve hayran kitlesine arttırmıştı. Hazal Kaya'nın ekranlardaki son işi ise FOX TV'de yayınlanan ABD'nin ünlü Shameless dizisi uyarlaması Bizim Hikaye olmuştu.

Ve Hazal Kaya nihayet ekranlara verdiği arayı kapatıyor. Ekranlara dönecek olan Hazal Kaya'nın yeni dizisi belli oldu. Hazal Kaya yeni dizisinde ilginç bir konu ile ekranlara gelecek.

Hazal Kaya'nın yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Hazal Kaya yeni dizisi adı ne? Hazal Kaya'nın yeni dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?

Hazal Kaya yeni dizisinde geçmişinden kurtulmak için bir kaza sonucu hafızasını kaybetme rolü yapan genç bir kadına hayat verecek. Dizinin adı ve hangi kanalda olacağı henüz bilinmiyor.