Haydar Dümen'in ölüm sebebi nedir? Haydar Dümen neden öldü?

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 91 yaşındaki Dümen, dün son yolculuğuna uğurlandı.Yıllardır yazdığı yazılarla adından söz ettiren ünlü yazar ve psikiyatrist Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü isim, dün son yolculuğuna uğurlandı.

"TÜRKİYE'NİN EN RENKLİ DOKTORUYDU"

Twitter'dan yaptığı paylaşımla acı haberi veren Mehmet Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" dedi.

Kaynak:SonDakika.com