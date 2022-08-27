Hatice Türkiye'deki Arap turistlerden şikayetçi

Şu sıralar sosyal medya hesabından sürekli isyan halinde olan şarkıcı Hatice, şimdi de Arap turistlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

MAGAZİN 27.08.2022, 12:26
Hatice Türkiye'deki Arap turistlerden şikayetçi

42 yaşındaki şarkıcı Hatice, özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

"Yeter"
Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice, bu defa sosyal medya hesabından Türkiye'deki Arap turistlerden dert yandı. Onlar yüzünden yolda bile yürüyemediğini söyleyen şarkıcı, "Yeter" diye isyan etti.

İşte Hatice'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım:

"Burası benim toprağım"
"Yeter. Susayım susayım diyorum ama nereye kadar.

Ben hayatım boyunca hep hümanist oldum öyle de olmaya devam edeceğim. Ama yeter yani. Benim ülkemde benim yürüdüğüm yolda Araplar bana hangi hakla 'Çekil çekil' deyip itebiliyor.

Ben çok sıkıldım artık bu konulardan! Bu ilk değil üstelik. Burası Türk Cumhuriyeti ve burası benim toprağım. Acilen bir şeyler yapılmalı."

Ensonhaber

Yorumlar (0)
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 27 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Fenerbahçe 3 7
3. Başakşehir 3 7
4. Beşiktaş 3 7
5. Adana Demirspor 3 6
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 7
2. Bodrumspor 2 6
3. Samsunspor 2 4
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Tuzlaspor 2 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. M. United 4 6
7. Newcastle 3 5
8. Fulham 3 5
9. Brentford 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Nottingham Forest 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Southampton 4 4
14. Aston Villa 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0