Hastane kapısından ayrılmayan Alişan dua istedi

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Hastanenin kapısından ayrılmadı

Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi. Hastanenin önünden ayrılmayan Alişan, kardeşinin gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş'ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.yeniakit