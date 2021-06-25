Hastane kapısından ayrılmayan Alişan dua istedi
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelecek güzel haberi hastane kapısında bekleyen Alişan dua istedi.
Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Hastanenin kapısından ayrılmadı
Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi. Hastanenin önünden ayrılmayan Alişan, kardeşinin gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş'ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.yeniakit
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