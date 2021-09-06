Hande Yener, sütyenle sahneye çıktı

Son dönemlerde sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, konuşulmaya devam ediyor.

MAGAZİN 06.09.2021, 16:22
Hande Yener, sütyenle sahneye çıktı

Meslektaşı Gülşen’in çok konuşulan sahne kıyafetinin ardından ‘Daha açığını giyeceğim’ açıklamasını yapan Hande Yener, dediğini yaptı.

Marmaris'te konser veren Yener, bu defa sütyenle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının sıra dışı kostümü yine göz doldurdu.

"KUMAŞ KIYAFET BİZİ BOĞUYOR"
Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabii ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: EnsonHaber

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