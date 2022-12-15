Hande Erçel'in yeni pozuna beğeni yağdı!
Hande Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına yorum yağmuru geldi. Beğeni butonu çöktü.
Bir süredir yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Siyah ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Hande Erçel'in iddialı karelerine kısa sürede 2 milyona yakın beğeni geldi.
Güzel oyuncu Hande Erçel sütyensiz pozlarını paylaştı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı
Ablası Gamze Erçel'le Avrupa tatiline çıkan Hande Erçel, iddialı stiliyle Instagram'ı kasıp kavurdu.
Hande Erçel sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Erçel, bir sonraki paylaşımında ceketinin içine büstiyer giydi.
Hande Erçel sütyensiz pozlarını paylaştı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı
Güzel oyuncunun maskülen stilini Pınar Altuğ, Murat Ceylan, Cemal Can Canseven gibi ünlü isimler de beğendi.
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