Hadise nişanı attı! Ayrılma sebepleri gündeme oturdu

Evlilik hazırlığında olan şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'le ilgili magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. İkilinin ayrıldığı ileri sürüldü ancak taraflardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Dinçerler ise yaptığı açıklamada sadece kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi.Kaan Yıldırım'dan ayrılmasının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan ve ilişkisi hızla evliliğe doğru giden şarkıcı Hadise'nin önümüzdeki süreçte düğün yapması bekleniyordu.

Hatta Dinçerler'in Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzük de çok konuşulmuştu. Ancak Hadise'nin Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakması, ardından Dinçerler'in hesabını askıya alması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. İkiliden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yok.

BORÇ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Dinçerler'in 3 milyon TL aldığı iddia edilen tektaşın değerinin 40 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti.

Magazin gündemini sallayan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı

HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum.

Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOKTUR"

Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.

Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz.

Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz.

SonDakika.com