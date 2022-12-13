Hadise'nin yüzüğü sahte çıktı!

Hadise ile kısa süren evliliği hakkında konuşmayan Mehmet Dinçerler Hadise'ye aldığı yüzüğün sahte çıktığı iddiaları üzerine suskunluğunu bozdu.

MAGAZİN 13.12.2022, 11:34 13.12.2022, 11:53
Hadise'nin yüzüğü sahte çıktı!

Ünlü şarkıcı Hadise’yle 5 aylık evliliği geçen eylül ayında sona eren Mehmet Dinçerler, şarkıcıya hediye ettiği 3 milyon lira değerindeki yüzüğün sahte olduğu iddiasına cevap verdi.

A Para’da yayınlanan “Yıldızlı Sohbetler”in ilk bölümünde Funda Karayel’in konuğu olan iş insanı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Dinçerler'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Bir itibar suikastı vardı"

“Yüzük sahte değil, böyle bir şey olabilir mi? İlişkiyi yıpratmak için yapılan şeylerdi. Konuşmaya tenezzül etmedim, çünkü ne söylesem zaten tersi yazılıyordu. Bir itibar suikastı vardı. Mutlu bir beraberlik varken yüzüğün değerinin konuşulması çok saçma.

"Robot süpürgeyi almadım"

'Boşandıktan sonra robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldın mı?' sorusunu da yanıtlayan iş insanı, "Ben de gördükçe gülüyorum komik, insanlara eğlence çıktı. Hayatım boyunca ufak tefek şeylerin peşinde koşan biri olmadım. Maddiyat ve eşyaların peşinde koşan bir süreç yaşamadık." diye konuştu.

"Eskiden cahildim"

Dinçerler, geçmişte attığı, boşanma döneminde gündem olan tweet’leri için de özür diledi: “Cahilceydi. Çok küçük yaşta attığım saçma sapan şeylerdi. Herkesten özür dilerim.”

Amcası isyan etmişti

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu yüzüğün sahte olduğu ve değerinin 182 bin TL olduğu iddia edilmişti.

Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler Ailesi'ne ait üç şirketin konkordato davasına damga vurmuştu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler’in avukatı, “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor.” sözleriyle gündeme gelmişti.

EnsonHaber

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