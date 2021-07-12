Hadise'nin yeni aşkıyla samimi görüntüleri!

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin inişli çıkışlı süren ilişkisi geçtiğimiz günlerde son buldu. Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile anılmış, Yıldırım ayrılık sebebinin 3. şahıslar olmadığını söylemişti. Hadise ise ayrılığın ardından ortalarda gözükmedi. Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılığı hayranlarını üzerken, Hadise dün gittiği bir mekanda iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi. Geçtiğimiz gün Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

HADİSE'NİN YENİ AŞKI

Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte görüntülenirken, ikilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıktı. İkilinin gittikleri mekana ise el ele girdikleri öğrenildi.

KAAN YILDIRIM-ÇAĞLA ŞIKEL İDDİASI

Kaan Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekanda samimi şekilde eğlendiği gelen iddialar arasında yer aldı.