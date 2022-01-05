Hadise'nin sevgilisi borç batağında!
Hadise'nin yeni sevgilisi iş adamı Mehmet Dinçer'in borç batağında olduğu ortaya çıktı.
Hadise ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mehmet Dinçerler'in aile şirketleri için verilen konkordato kararı istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu kararla beraber Dinçler ve ailesi 130 milyon lirayı bulan borçlar birlikte alacaklılarına karşı korumasız kaldı. Bunun üzerine bazı hayranları "Hiç Hadise'ye güvenme,
Hadise ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler'in başı borçlarla dertte.
Üçü de aile şirketi konumundaki Baklavacı Hacı Sayid Gıda AŞ, kahve zinciri Gloria Jean’s markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketi için 2019 yılında Konkordato talebinde bulunulmuştu.
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