Hadise, Mehmet Dinçerler'i susturdu

Hadise ve Mehmet Dinçerler, akşam saatlerinde Bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çiftte sorular soruldu. Hadise, düğünle ilgili sorulara cevap vermek istemedi.

Mehmet'i susturdu

''İmam nikahı kıydığınız doğru mu?'' sorusuna Hadise; ''Özel konulara girmiyorum.'' cevabını verdi.

Düğün tarihi ile ilgili sorulan sorulara asla cevap vermek istemeyen Hadise, sevgilisini Mehmet Dinçerler'i de konuşturmadı.

"O konuşmaz"

"Düğün Türkiye'de mi olacak?" sorusuna da "Kimseyi ilgilendirmez." cevabını veren ünlü şarkıcı, özel hayatını konuşmaktan hoşlanmadığının altını çizdi.

Ünlü şarkıcı, nişanlsına soru soran gazetecilere de "O konuşmaz." dedi.