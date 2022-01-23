Hadise kayınvalidesi ile birlikte eğlenirken görüntülendi

Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, önceki gün evlilik teklifi aldı.

Teklife "Evet" cevabını veren ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından ilan eden şarkıcının istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.

KAYINVALİDESİ İLE YAN YANA

Hakkındaki iddiaya cevap vermeyen Hadise, bugün Mehmet Dinçerler'in kardeşinin bugün gerçekleşecek olan düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi.

Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışına katılan şarkıcı, sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi. Şarkıcının çalan müziğe eşlik ettiği anlar da kameralara yansıdı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Instagram'da 13,4 milyon takipçisi bulunan Hadise, evlilik teklifi aldığını yayınladığı bir video ile duyurdu.

Şarkıcının kısa sürede yarım milyon izlenen videosunda tektaşı da dikkatlerden kaçmadı. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı özel tasarım yüzüğün 3 milyon TL olduğu öğrenildi. SonDakika.com