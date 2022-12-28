Hadise, evlilik teklifindeki yüzükle fotoğraf paylaştı

Mehmet Dinçerler ile kısa sürelik evlilik yaşayan Hadise evlilik teklifindeki yüzükle fotoğraf paylaşımı yaptı.

MAGAZİN 28.12.2022, 09:49 28.12.2022, 09:58
Hadise, evlilik teklifindeki yüzükle fotoğraf paylaştı

Özel hayatıyla sık sık gündem olan şarkıcı Hadise'nin, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde taktığı yüzük dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Hadise, 2022'de en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, Dinçerler ile anılmaya devam ediyor.

Krize neden oldu

Çalkantılı ayrılıkta en çok konuşulan konu ise evlilik teklifi sırasında takılan yüzük olmuştu.

Genç şarkıcının her paylaşımında gösterdiği teklif yüzüğü, boşanma sürecinde çiftin arasında krize neden olmuştu.

Mehmet Dinçerler'in yüzüğü geri istediği iddia edilmişti. Ancak Dinçerler söylentileri yalanlamıştı.

Yüzükle fotoğraf paylaştı

İkilinin adı bir araya gelmeye devam ederken Hadise'den yeni bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti.

Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 32
2. Galatasaray 14 30
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 15 16
12. Antalyaspor 14 16
13. Giresunspor 14 16
14. Kasımpaşa 14 15
15. Hatayspor 15 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. Ümraniye 15 10
19. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12