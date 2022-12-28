Hadise, evlilik teklifindeki yüzükle fotoğraf paylaştı

Özel hayatıyla sık sık gündem olan şarkıcı Hadise'nin, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde taktığı yüzük dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Hadise, 2022'de en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, Dinçerler ile anılmaya devam ediyor.

Krize neden oldu

Çalkantılı ayrılıkta en çok konuşulan konu ise evlilik teklifi sırasında takılan yüzük olmuştu.

Genç şarkıcının her paylaşımında gösterdiği teklif yüzüğü, boşanma sürecinde çiftin arasında krize neden olmuştu.

Mehmet Dinçerler'in yüzüğü geri istediği iddia edilmişti. Ancak Dinçerler söylentileri yalanlamıştı.

Yüzükle fotoğraf paylaştı

İkilinin adı bir araya gelmeye devam ederken Hadise'den yeni bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti.

Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Ensonhaber