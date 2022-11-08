Hadise'den küvet pozu

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitirdi. Mehmet Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.

Birçok iddiayla gündeme gelen ikili, son olarak sahte yüzük iddiaları ile konuşulmuştu.

Boşandığı günden beri sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapan Hadise, son pozuyla da olay yarattı.

Seda Sayan yorum yaptı

Duş alırken küvet içinde paylaşımlar yapan Hadise, banyodan çıkınca bornozlu halini de yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının bu özel karelerine ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi