Hadise'den çok konuşulacak hareket!
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçer'le nişanlanan Hadise Mehmet Dinçer'i İnstagram takibinden çıkardı. Mehmet Dinçer'inde İnstagram hesabını kapatması akıllara ayrıldılar mı sorusunu getirdi.
Bir süredir şirketinin borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan ve ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik hazırlığında olması nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabını kapattı.
Ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik hazırlığında olan ve bir süredir şirketinin borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını askıya aldı.
3 MİLYON LİRALIK YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU
Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Ocak'ta bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. 3 milyon TL'lik tektaşıyla çok konuşulan Hadise, evlilik teklifinden sonra paylaştığı videoyla, "Bölümümüz şimdi başlıyor" diye yazmıştı. Dinçerler'in sevgilisine tek taktığı tektaş günlerce konuşulmuştu.
"YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"
Dinçerler'in aile şirketleri için ocak ayının başında konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi verilen kararı kaldırmasından sonra Dinçerler Ailesi, mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde duruşmada Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük damga vurmuştu.
Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" demişti.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyumda olacak. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı iddia ediliyor. SonDakika.com
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