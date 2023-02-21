Hadise: Bu felaket artık bitsin

Türkiye'deki binlerce can kaynına neden olan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu.

Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, dün akşam Hatay'da iki deprem daha yaşandı. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi

Hadise, dün akşam ise Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından 14.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşımda bulundu.

"Çok geçmiş olsun"

Yaşanan depremler karşısındaki üzüntüsünü dile getiren ünlü isim, "Allah'ım bu felaket artık bitsin! Çok geçmiş olsun..." mesajını yayınladı.

Ensonhaber