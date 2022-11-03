Güven Kıraç: Özel hayata saygı lütfen

Oyuncu Güven Kıraç ile genç sevgilisinin samimi görüntüleri çok konuşulmuştu.

Kıraç, eşiyle resmi bir şekilde boşanamadan sokak ortasında yeni sevgilisiyle samimi görüntüler vermiş hatta dudak dudağa öpüşmüştü.

Ünlü isim ile Başak Kıraç'ın 12 yıllık evliliklerinin, basına da yansıyan bu kareler nedeniyle bittiği iddia edilmişti.

Bir süredir 'ihanet' iddiasına sessiz kalmayı tercih eden Güven Kıraç'tan tepki geldi.

Usta oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Özel hayata saygı lütfen!

"Boşanma son nokta"

Daha önce özel hayatımla ilgili çıkan haberlere sessiz kalmıştım ancak yine benzer haberler çıkınca işin doğrusunu yazmak istedim. Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır.

Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız.

"Yaşlar doğru değil"

Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım.

Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçek dışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum."