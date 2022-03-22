Gülşen, neden kucağa oturduğunu açıkladı
Ünlü şarkıcı Gülşen, sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuşarak "Canım sıkıldı oturdum" ifadelerini kullandı.
Sahnesinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserinde seyircinin kucağına oturmuş ve kucak dansı yapmıştı.
Kucak dansıyla dekolteli kıyafetlerini gölgede bırakan Gülşen, konuya ilişkin ilk kez konuştu.
"NE VAR BUNDA?"
Sahnede sıkıldığı için kucağa oturduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?” dedi.
Sosyal medyada çok tepki gören Gülşen, en son konserinde de eşi Ozan Çolakoğlu ile seksi bir şekilde dans etmişti. Ünlü şarkıcı, bu dansıyla eşinin kendisini desteklediğini ve boşanma iddialarının doğru olmadığını göstermişti.
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