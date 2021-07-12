Gülşen'in sahne kıyafeti olay oldu transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı!

KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.Ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.ensonhaber