Gülşen'in makyajsız hali şoke etti! Kimse o olduğuna inanmadı

Sahne kıyafetleriyle uzun zamandır gündemden düşmeyen ünlü popçu Gülşen, 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden ayna pozunu paylaştı. Makyajsız haliyle objektif karşısına geçen Gülşen'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in sıfır makyaj halini görenler tanıyamadı.

MAGAZİN 17.05.2022, 12:26
Gülşen'in makyajsız hali şoke etti! Kimse o olduğuna inanmadı

Konserlerindeki cesur, iddialı kıyafet tercihleriyle ve 'Lolipop' adlı şarkısıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen bu kez de Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda sıfır makyaj objektiflere yakalanan ünlü popçu sosyal medya hesabından cesur bir paylaşıma imza attı. Makyajsız haliyle sahnedeki ışıltılı halinden oldukça farklı görünen Gülşen'in o hali gündem oldu.

Son konserindeki kostümü beğenilmemişti... Gülşen sahne pozlarını yayınladıSon konserindeki kostümü beğenilmemişti... Gülşen sahne pozlarını 

MAKYAJSIZ HALİNİ YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

En doğal haliyle ayna karşısında poz veren Gülşen'i takipçileri tanıyamadı. Makyajsız haliyle bambaşka bir görünüme sahip olan Gülşen için sosyal medyada 'Bülent Ersoy'a benzemiş', 'çok yaşlı görünüyor', 'gerçek Gülşen nerede?', 'Sahnedeki halinden eser yok', 'Yüzüne ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Gülşen'in makyajsız hali...

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