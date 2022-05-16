Gülşen'e bir rakip daha!
Son dönemde tercih ettiği sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen’e bir rakip daha çıktı.
40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, formda vücuduyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sağın, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Bir üniversitenin etkinliğinde sahne alan Simge Sağın, tercih ettiği transparan kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.
"Gülşen'e benzeme çabaları"
Konserde çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşan Simge Sağın’a bazı takipçileri, “Gülşen’i taklit ediyorsun” yorumunda bulundu.
Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda ise leopar desenli kostümüyle sahne almıştı.
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