Gülşen'den yine iddialı bir kıyafet

Son günlerde 'Lolipop' şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen, çok konuşulan kıyafetlerinin arasına bir yenisini daha ekledi.

SÜTYENLE ÇIKTI

Dün gece İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, yine iddialı bir kombinle seyircisininin karşısına çıktı. Üstüne sadece sütyen giyen Gülşen, altına dekolteli bir pantolon giydi.

SAHNEDE YALADI

Gülşen'in son konserindeki tek detay kıyafeti değildi. Ünlü şarkıcı bu defa bir izleyicisinin kendisine getirdiği lolipopu aldı ve sahnede yalamaya başladı.Gülşen'in o anları kayıt altına alındı.

Geçen haftalarda konserinde bir dinleyenine kucak dansı yapmasıyla dikkatleri çeken şarkıcı Gülşen, konuya ilişkin ilk kez konuşmuştu. Ataşehir'de çıktığı sahnede dinleyicileri ile sohbet eden Gülşen, “En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?” ifadelerini kullanmıştı.