Forbes dergisi Rihanna'yı milyarder ilan etti

Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi.

2017’de kurduğu Fenty Beauty markasıyla müzikten sonra güzellik dünyasında da başarıyı yakalayan Barbadoslu şarkıcı, milyarderler kulübüne girdi.

EĞLENCE DÜNYASININ EN ZENGİN KADIN YILDIZI

Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan 33 yaşındaki Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.

Rihanna’nın servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50’lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi.

Şarkıcı, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty’den ve müzik ile oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.

550 MİLYON DOLARLIK GELİR

Rihanna, Fenty Beauty markasının yarısını, dünyanın ikinci en zengin insanı Bernard Arnault’un sahibi olduğu LVMH şirketine sattı. 2018’de marka, 550 milyon dolarlık gelir elde etti.

LVMH şirketi, Rihanna dışında başka ünlülerin de markalarından hisse satın aldı.

LVMH, aynı zamanda Kylie Jenner’ın Kylie Cosmetics, Kim Kardashian’ın KKW Beauty ve Jessica Alba’nın Honest Company şirketlerinde de çatı görevi görüyor.

HAYRANLARI ALBÜM BEKLİYOR

İş dünyasında başarıyı yakalayan Rihanna’nın hayranları, bu durumdan pek haz etmiyor.

En son albümü Anti’yi 2016’da çıkaran şarkıcının, ticari işlerden müziğe fırsat bulamayıp yeni albüm hazırlamaması, sevenlerini üzüyor.

Onu gören ve sesini bir şekilde duyurmayı başaran hayranları her fırsatta, yeni albüm beklediklerini hatırlatıyor.