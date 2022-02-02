Fatma Girik'in kardeşi ablasının ölüm sebebi hakkında şok iddialarda bulundu Hastaneye suç duyurusu!
Fatma Girik'in ölüm sebebinin corona olduğunu açıklayan hastaneye Fatma Girik'in kardeşi dava açtı. Ablasının corona olmadığını iddia etti.
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının öldürüldüğünü iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.atma Girik'in hastaneye yatırıldığında korona olmadığını, aşılarını tam doz yaptırdığını ifade eden kardeşi Günay Girik, hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
HASTANEDE BİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında geçirdiği Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, cenaze sonrasu iddialarda bulundu.
Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
GÜNAY GİRİK, YEĞENİNE DAVA AÇTI
Ayrıca,Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı'ya da dava açtığını belirterek, "Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu süreç boyunca 'Fatma Girik'in mal varlığına tedbir konulması' hakkında hukuki süreç başlattık.
Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir." dedi. Fatma Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik, ablasının vefat ettiği hastanenin önünde "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu." diye açıklama yapmıştı
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